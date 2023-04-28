Мир 28 апреля 2023, 03:21 Пентагон пострадал из-за «взрывной проблемы» и Украины — СМИ WSJ: взрыв порохового завода и поддержка Украины выбили из колеи оборонный сектор США Pixabay

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Взрыв завода по производству особого типа пороха и военная поддержка Украины оставили в критическом состоянии оборонный сектор США. Предприятие, о котором идет речь, находится в Миндене, штат Луизиана, уточнила газета The Wall Street Journal.

«[Взрыв завода] отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет „Томагавк“», — сказано в публикации.

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Происшествие случилось в 2021 году. Это стало серьезным ударом для военного сектора страны, который стал зависим от «оборонных фирм низкого уровня».

Финансовые трудности испытывают и небольшие предприятия по производству оружия, так как Пентагон делает у них заказы не на постоянной основе. Это привело к тому, что многие компании закрылись из-за убытков и теперь власти вынуждены закупать необходимые материала как у союзников, так и у противников.

Ущерб запасам оружия США нанесло спонсирование Украины. Месяцы отправки вооружения и снарядов обернулись тем, что США и их союзники практически истощили свои запасы, включая амуницию для 155-миллимитровых гаубиц.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резник обвинил США в скупердяйстве. По его мнению, Вашингтон считает деньги, когда оказывает помощь Киеву.