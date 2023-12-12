Мир 12 декабря 2023, 00:20 Пентагон пообещал создать на Украине войска, способные сдержать Россию Шеф Пентагона Остин: США помогут Украине создать армию для сдерживания РФ Unsplash

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Соединенные Штаты помогут Украине добиться успеха на поле боя и сформировать вооруженные силы, способные сдерживать Россию в будущем. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело РИА «Новости».

«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине», — подчеркнул он.

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Шеф Пентагона добавил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов «остается непоколебимой». США твердо нацелены сдерживать РФ от любых «проявлений агрессии» в будущем, в том числе против союзников по НАТО, заявил Остин.

Американский политик выразил уверенность в том, что Украина представляет большое значение для безопасности США и всего мира в XXI веке.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что возникновение угроз странам Западной Европы после победы России в СВО не имеет под собой никаких оснований. Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона о том, что прекращение поддержки Украины приведет к победе РФ и военному столкновению с армией США в Европе.