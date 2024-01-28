Мир 28 января 2024, 23:53 Пентагон пообещал ответить на атаку на американских военных на Ближнем Востоке Глава Пентагона Остин: США предпримут шаги для защиты военных на Ближнем Востоке Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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США предпримут меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке, виновные в атаках на базы ответят за это. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

Шеф Пентагона заявил, что ответственность за удар по американской военной базе и гибель военнослужащих несут силы, поддерживаемые Ираном.

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«Мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», — отметил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что трое американских военнослужащих погибли при атаке дрона на американскую военную базу на севере Иордании. Еще 25 человек получили ранения. Президент США Джо Байден возложил ответственность за удар на «лояльные Ирану» группировки. Американская база, на которую совершили нападение, расположена в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Ираком.