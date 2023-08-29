Мир 29 августа 2023, 20:24 Пентагон подтвердил разрешение Украине наносить удары по Крыму Пентагон заявил о самостоятельности Украины в планировании военных операций flickr.com

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В Пентагоне заявили, что Украина самостоятельно решает, как и где проводить военные операции. Это касается и возможности наносить удары по Крыму. Об этом сообщило РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского министерства обороны.

«США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России», — заявили в Пентагоне.

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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что разрешение западных кураторов наносить удары по полуострову стало «приближением апокалипсиса». По его словам, Россия в данном случае сможет действовать в рамках jus ad bellum (право государства на ведение военных действий — прим. ред.) против всех и каждого в странах НАТО.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отмечал, что киевские власти получили от стран-партнеров разрешение атаковать Крым. При этом, по словам политика, еще год назад Запад просил Украину воздерживаться от таких ударов.