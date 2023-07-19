Важное 19 июля 2023, 20:00 Пентагон подтвердил предоставление Украине нового пакета военной помощи Пентагон: Украине направят новый пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов U.S. Department of Defense

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Украина получит от США новый пакет военной помощи объемом 1,3 миллиарда долларов. Эти данные подтвердили в Пентагоне. Ранее такую информацию распространило агентство Reuters.

В рамках этого пакета помощи Украина получит от американских партнеров четыре комплекса противовоздушной обороны NASAMS и боеприпасы для них, системы для разминирования, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

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Помимо этого, в пакет включили артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра, ракетный комплекс TOW, авиационные боеприпасы, средства обнаружения беспилотников и радиоэлектронной борьбы, 150 бензовозов, тактические защищенные системы связи, тактические машины для буксировки и восстановления оборудования.

Соединенные Штаты намерены закупить указанные виды вооружений и техники у своих партнеров или производителей, а затем передать их Украине.