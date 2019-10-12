Пентагон подтвердил обстрел Турцией американских военных

Американские военные попали под обстрел Турции в Сирии, но не пострадали. По данным Пентагона, один из снарядов взорвалась в нескольких сотнях метров от места дислокации американцев.

В официальном заявлении Пентагона говорится, что американские военные попали под артиллерийский огонь с турецких позиций в 21:00 11 октября в районе Кобани. Ведомство подчеркнуло, что американская сторона уведомляла Турцию о присутствии своих военных в этой зоне.

Предательский Вашингтон. Военная операция Турции показала слабость США Подробнее

«Американские силы не отступили от Кобани. США по-прежнему выступают против вхождения турецких сил в Сирию и в особенности против проведения Турцией операций вблизи зоны безопасности и районов, где, как знает турецкая сторона, присутствуют американские силы. США требуют, чтобы Турция избегала действий, которые могут привести к принятию незамедлительных оборонительных мер», — заявили в Пентагоне.

По данным СМИ, в районе обстрела находилось американское подразделение специального назначения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в Сирии 9 октября. По словам турецкого лидера, целью операции, которую он назвал «Источник мира», являются террористы.