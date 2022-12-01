Мир 01 декабря 2022, 00:24 Пентагон подтвердил ликвидацию лидера «Исламского государства» ВС США подтвердили ликвидацию главаря ИГ в Сирии РИА «Новости»

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Пентагон подтвердил уничтожение в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство»*. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, ликвидацию Абу аль-Хасана аль-Курейши провели в середине октября силами оппозиционного движения «Сирийская свободная армия».

«Смерть Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала серьезным ударом по ИГ*», — сказали представители Пентагона.

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Ранее о возможной гибели главаря группировки рассказали сами террористы «Исламского государства»*. Его соратники записали аудиосообщение и выложили в соцсетях. Расшифровку некоторых фрагментов опубликовало агентство Reuters. В нем боевики заявили, что их лидер был убит в бою.

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В этой же записи представители ИГ* рассказали, что уже выбрали нового главаря. Им стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураиши. Голос в записи призвал членов группировки во всех странах присягнуть новому лидеру.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.