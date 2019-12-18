Пентагон подтвердил факт слежки за российским кораблем-разведчиком

Российский корабль-разведчик «Виктор Леонов» находится под наблюдением сил воздушно-комической обороны Северной Америки (NORAD). В данный момент он находится у побережья США.

«NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли, такие как российский корабль „Виктор Леонов“, в нашей зоне ответственности», — написало командование NORAD на своей странице в Twitter.

В сообщении также сказано, что NORAD осведомлено о военно-морской деятельности РФ, а именно о нахождении российских кораблей-разведчиков в данном регионе.

Какие «конкретные меры» предпринимаются в отношении корабля, руководство североамериканской воздушно-космической обороны не сообщило. Есть лишь информация, что с целью обеспечения обороны США и Канады NORAD и USNORTHCOM проводят морские и воздушные операции на регулярной основе.

По данным телеканала CNN, который сослался на анонимных чиновников США, российский корабль «Виктор Леонов» действует «небезопасным образом». Журналисты уточнили, что это якобы происходит в международных водах близ юго-восточного побережья Соединенных Штатов. В публикации сказано, что кораблем не используются ходовые огни, хотя они должны быть включены при недостаточной видимости. Кроме того, «Виктор Леонов», по информации СМИ, не отвечает на вызовы других судов.