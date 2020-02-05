Пентагон подтвердил, что разместил ядерные боеголовки на своих подлодках

США оснастили свои подлодки новыми ядерными боеголовками малой мощности. Пентагон подтвердил это и объяснил свой шаг необходимостью сдерживать Россию.

Боеголовки разместили на подводных лодках атомного ракетного базирования (ПЛАРБ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра обороны США по вопросам политики Джона Руда.

«ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подлодках», — уточнил он.

В 2018 году США представили новую ядерную стратегию. В ее рамках Пентагону поручили модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подлодках.

«Потенциальные противники, такие как РФ, считают, что применение маломощного ядерного оружия даст им преимущество перед США и их союзниками и партнерами», — процитировало РИА ФАН объяснение Вуда.

Теперь Соединенные Штаты усилят свой сдерживающий фактор. У Вашингтона появилось быстрое и гарантированное стратегическое средство малой мощности. Это покажет потенциальным противникам, что в ограниченном применении ядерного оружия нет никаких преимуществ. США, подчеркнул Руд, решительно ответят на любую угрозу.

Мощность каждой боеголовки W76-2 равняется порядка пяти-шести килотоннам. Это треть от той, что заключалась в сброшенной на Хиросиму американской бомбе.