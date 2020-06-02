Пентагон подготовит замену ракете «Томагавк»

По данным издания, новая ракета получила название SLCM-N. Решается вопрос, какой боеголовкой ее оснастить. Отмечается, что дальность ракеты будет еще больше, чем у «Томагавка», который летает на две с половиной тысячи километров. По предварительной информации, новинка поступит на вооружение не ранее, чем через 7-10 лет.