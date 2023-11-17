Мир 17 ноября 2023, 16:13 Пентагон почти разорился из-за поставок оружия Украине — СМИ WSJ: у Пентагона кончаются деньги на поставки вооружения Украине Christoph Soeder/dpa

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У Пентагона практически закончились деньги на оружие для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на иностранные чиновники.

По данным собеседников газеты, у Минобороны США есть примерно пять миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета на поставки оружия Украине. При этом предназначенный для восполнения запасов американской армии фонд сократился до 1,1 миллиарда долларов.

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«Средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться», — констатировал источник.

Западные страны не в состоянии заменить объемы финансирования США. По данным газеты, европейские чиновники хотят, чтобы ВСУ продержались и не ослабли до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые должны состояться в ноябре 2024 года. До этого момента российско-украинские переговоры вряд ли состоятся, уточнил источник.

Журналисты газеты также призвали Запад перестать верить в «магическую победу» ВСУ над Россией.

Президент США Джо Байден уже подписал закон о временном бюджете без расходов на Украину. Согласно документу, ВСУ не получат дополнительной помощи минимум до февраля 2024 года.