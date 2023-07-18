18 июля 2023, 16:04
Пентагон планировал испытание незарегистрированных препаратов на Африканском континенте
Минобороны: раскрыты планы США по испытанию препаратов на Африканском континенте
Обнаруженные на Украине документы вскрыли планы Пентагона по испытанию незарегистрированных препаратов на жителях стран Африканского континента. Делать это американское ведомство собиралось через подчиненные биолаборатории, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Помимо лабораторий, по его словам, Пентагон хотел задействовать для своих целей по испытаниям препаратов и организации-посредники. Такие, например, как «Метабиота».
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Он обратил внимание на коммерческое предложение «Метабиоты» с пометкой «конфиденциально». Его нашли среди документов в одной из украинских биолабораторий.
«Предложение адресовано институту инфекционных болезней сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде», — пояснил Кириллов.
Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах Африканского континента занимались управление Минобороны США по снижению угрозы, Министерство внутренней безопасности и Агентство США по международному развитию и ряд структур Евросоюза — его использованию для придания видимости гуманитарного взаимодействия.
США
Украина
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