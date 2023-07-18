Мир 18 июля 2023, 16:04 Пентагон планировал испытание незарегистрированных препаратов на Африканском континенте Минобороны: раскрыты планы США по испытанию препаратов на Африканском континенте Unsplash

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Обнаруженные на Украине документы вскрыли планы Пентагона по испытанию незарегистрированных препаратов на жителях стран Африканского континента. Делать это американское ведомство собиралось через подчиненные биолаборатории, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Помимо лабораторий, по его словам, Пентагон хотел задействовать для своих целей по испытаниям препаратов и организации-посредники. Такие, например, как «Метабиота».

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Он обратил внимание на коммерческое предложение «Метабиоты» с пометкой «конфиденциально». Его нашли среди документов в одной из украинских биолабораторий.

«Предложение адресовано институту инфекционных болезней сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде», — пояснил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах Африканского континента занимались управление Минобороны США по снижению угрозы, Министерство внутренней безопасности и Агентство США по международному развитию и ряд структур Евросоюза — его использованию для придания видимости гуманитарного взаимодействия.