Пентагон перебросит войска из Сирии в Ирак

Американские солдаты и офицеры, которые несли службу в Сирии, после отвода войск домой не попадут. Пентагон перебросит армейские подразделения в Ирак.

«Вывод (войск — прим. ред.) США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях. Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак», — приводит Reuters слова министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера.

Сирийская армия встретила отступающих американцев Подробнее

Глава Пентагона добавил, что американские войска продолжат защищать Ирак от боевиков «Исламского государства»*. В Ирак планируется отправить около одной тысячи военных США.

Эспер подчеркнул, что переброска проходит в штатном режиме, на северо-востоке Сирии все спокойно. В целом, по его мнению, можно говорить о «стабилизации на линиях».

Американские войска начали массовое отступление из Сирии, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции «Источник мира».

Военное вмешательство Турции, согласно заявлению Анкары, направлено против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

Сирийская правительственная армия перебросила силы на север страны, чтобы помочь живущим там курдам.

В начале недели сирийские войска встретили отступающих военных США. Американцы ехали на броневиках по трассе между Манбиджем и Кобани.

17 октября, США и Турция договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из буферной зоны на сирийско-турецкой границе.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.