Мир 14 июня 2023, 22:44 Пентагон перебросил истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности ВКС России Pxhere

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США направили на Ближний Восток группу истребителей пятого поколения F-22 Raptor, объясняя это якобы возросшей активностью ВКС России в регине. Такое заявление распространило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), его процитировал ТАСС.

«Небезопасное и непрофессиональное поведение российских Вооруженных сил — это не то, чего мы ожидаем от профессиональных ВВС. Их регулярное нарушение согласованных мер по деконфликтации воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчета», — заявил глава CENTCOM Майкл Курилла.

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Истребители разместили в зоне ответственности СЕНТКОМ для демонстрации поддержки и возможностей, сообщили в Пентагоне. Курилла отметил, что США с партнерами привержены «повышению безопасности и поддержанию стабильности в регионе».

Американская сторона стала терять позиции в ближневосточном регионе, заявил ранее старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара. Влияние Москвы на Ближнем Востоке и за его пределами сильно нервирует администрацию президента США Джо Байдена.