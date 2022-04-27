Пентагон ответил на слухи о возможном членстве Украины в НАТО

Разговоры о возможном включении Украины в состав НАТО являются спекуляцией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News.

«Я не хочу спекулировать о том, что может произойти. Это суверенный выбор, суверенное решение», — сказал Остин.

Он добавил, что сейчас на повестке нет возможности вступления Украины в состав Североатлантического альянса.

Ранее Остин заявлял, что при возможности Украина попытается вновь подать заявку на членство в НАТО. К этому может привести сохранение политики «открытых дверей». При этом министр обороны США подчеркнул, что на данный момент важнее, чтобы Россия и Украина вернулись к переговорам для скорейшего завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что готов обсуждать с Россией нейтральный статус своей страны. Но для этого необходимо прекратить военные действия, а также Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Несмотря на слова Зеленского, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что украинские власти не станут убирать из Конституции пункт о намерении вступить в НАТО.