Пентагон ответил Эрдогану на угрозу прикрыть базу Инджирлик для США

«Присутствие сил США на турецких базах осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера», — сообщили в американском военном ведомстве.

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В Пентагоне уточнили, что стараются сохранить хорошие отношения с Анкарой, но призывают власти страны проводить более конструктивную политику, в частности по вопросу покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее Сенат США официально признал геноцид армян, чем вызвал серьезное раздражения правительства Турции и ухудшил и без того сложные отношения двух стран. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на недружественные действия американцев, Турция может признать геноцид индейцев. До этого глава страны сообщал, что ни при каких обстоятельствах не откажется от покупки С-400.