США опровергли причастность к диверсии на «Северных потоках» | 360°

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США опровергли причастность к диверсии на «Северных потоках»

Пентагон: США не причастны к диверсии на «Северных потоках»

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В Минобороны США прокомментировали ЧП на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам заместителя помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер, американские власти не имеют к диверсии никакого отношения. Ее слова привел ТАСС.

«США не были причастны никоим образом», — утверждает чиновница.

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Купер отметила, что новой информации об инциденте у Пентагона нет. До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что администрация США не хочет предвосхищать итоги разбирательства обстоятельств взрывов на «Северных потоках».

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На Западе некоторые политики считали, что диверсию на магистрали могла организовать Россия. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. Такое мнение высказал бывший сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк.

По его мнению, мотив был у ЦРУ и Госдепартамента США. Для Америки важно не дать России запустить прокачку газа в Европу по «Северным потокам» и вернуть свое господство на этом энергетическом рынке.

Газопровод Северный поток — 2

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