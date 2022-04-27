Пентагон организовал в Германии центр по контролю за поставками военной помощи Украине. Его открыли на базе Европейского командования ВС США в Штутгарте, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

По словам собеседника канала, открытый в Германии центр занимается координацией и ускорением поставок вооружения Украине. Военную помощь предоставляют более чем 40 стран. В Контрольном центре Европейского командования по Украине (EUCOM Control Center of Ukraine) работают не только американские военные, но и представители минимум 15 стран.

Ранее пресс-служба Пентагона заявила, что украинские власти получат от США более 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолетов Ми-17. Причем часть из этого оружия уже доставили. Согласно данным американского военного ведомства, с 24 февраля общий объем выделяемой Украине помощи оценивается в 3,4 миллиарда долларов.

Глава Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что через несколько недель британские власти смогут начать поставлять Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone.