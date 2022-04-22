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    22 апреля 2022, 00:23

    Пентагон открестился от операций по деблокаде портов в Черном море

    Пентагон: ВМС США не будут участвовать в операциях по деблокаде портов в Черном море

    Полина Созыкина

    Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки не планируют участвовать в операциях на Черном море, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

    Пентагон открестился от операций по деблокаде портов в Черном море

    ВМС США не намерены проводить операции по снятию блокады украинских портов, отметил Кирби на брифинге. Его слова привело РИА «Новости».

    «Вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море? Ответ: нет, в том, что касается прорыва блокады», — заявил представитель Пентагона.

    Ранее Кирби утверждал, что Украина получила от других стран самолеты и запчасти на них, что позволило усилить боевую мощь ВСУ. Однако позже представитель Пентагона признал, что ошибся: стране поставляли только запчасти, что позволило отремонтировать и поднять в небо больше самолетов.