Пентагон открестился от операций по деблокаде портов в Черном море

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки не планируют участвовать в операциях на Черном море, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

ВМС США не намерены проводить операции по снятию блокады украинских портов, отметил Кирби на брифинге. Его слова привело РИА «Новости».

«Вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море? Ответ: нет, в том, что касается прорыва блокады», — заявил представитель Пентагона.

Ранее Кирби утверждал, что Украина получила от других стран самолеты и запчасти на них, что позволило усилить боевую мощь ВСУ. Однако позже представитель Пентагона признал, что ошибся: стране поставляли только запчасти, что позволило отремонтировать и поднять в небо больше самолетов.