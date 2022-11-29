Мир 29 ноября 2022, 22:04 Пентагон отказался поставлять комплексы ПВО Рatriot на Украину Представитель Пентагона Райдер: США пока не собираются поставлять ПВО Рatriot на Украину YouTube

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Соединенные Штаты пока не собираются поставлять на Украину комплексы противовоздушной обороны Patriot. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

«На данном этапе у нас нет планов по поставкам Patriot Украине», — сказал он.

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По его словам, вопросы поставок ПВО остаются приоритетными для Пентагона и мирового сообщества, когда речь заходит о поддержке киевского режима.

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Члены федерального правительства и американского Конгресса пожаловались на то, что военные поставки на Украину помешали администрации президента США Джо Байдена вооружить Тайвань перед возможным конфликтом с Китаем.

Помощник министра армии Соединенных Штатов по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что командование американских Сухопутных войск армии стало активнее закупать вооружение, необходимое для пополнения арсеналов. По его словам, они истощились из-за нескончаемой военной помощи киевскому режиму, которая с начала спецоперации обошлась США примерно 17,9 миллиарда долларов.