29 ноября 2022, 22:04
Пентагон отказался поставлять комплексы ПВО Рatriot на Украину
Представитель Пентагона Райдер: США пока не собираются поставлять ПВО Рatriot на Украину
Соединенные Штаты пока не собираются поставлять на Украину комплексы противовоздушной обороны Patriot. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
«На данном этапе у нас нет планов по поставкам Patriot Украине», — сказал он.
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По его словам, вопросы поставок ПВО остаются приоритетными для Пентагона и мирового сообщества, когда речь заходит о поддержке киевского режима.
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Члены федерального правительства и американского Конгресса пожаловались на то, что военные поставки на Украину помешали администрации президента США Джо Байдена вооружить Тайвань перед возможным конфликтом с Китаем.
Помощник министра армии Соединенных Штатов по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что командование американских Сухопутных войск армии стало активнее закупать вооружение, необходимое для пополнения арсеналов. По его словам, они истощились из-за нескончаемой военной помощи киевскому режиму, которая с начала спецоперации обошлась США примерно 17,9 миллиарда долларов.
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