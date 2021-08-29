Пентагон отказался назвать имена убитых дроном боевиков

На специальном брифинге, посвященном ситуации в Афганистане и уничтожению беспилотников двух боевиков «Исламского государства» (ИГ*), пресс-секретарь ведомств Джон Кирби отказался назвать имена уничтоженных террористов.

Он назвал их высокопоставленными членами группировки. В стенограмме брифинга отмечается, что журналисты поинтересовались, имели ли убитые отношение к теракту в аэропорту Кабула, в результате которого погибли американские морские пехотинцы?

В ответ Кирби заявил, что они были членами ИГ* и замышляли теракты. Одного этого для их уничтожения достаточно.

«Я не буду вдаваться в подробности конкретных задач этих людей. У нас была возможность осуществить контртеррористическое мероприятие, и мы ею воспользовались. Мы будем защищаться. Больше никаких подробностей», — заявил Кирби.

Пентагон также опубликовал фото, на котором запечатлена перевозка 13 гробов с телами американских солдат погибших при теракте в Кабуле. Их доставили на базу в Дувр, чтобы в дальнейшем передать родственникам.

Афганские СМИ сообщили, что число погибших после американской операции по уничтожению террориста-смертника возросло до семи человек. Злоумышленник вел машину, начиненную взрывчаткой, и был подорван беспилотником. Мирные жители погибли в результате ракетного удара по жилому дому.