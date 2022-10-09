Пентагон отказался комментировать ЧП на Крымском мосту | 360°

Мир 09 октября 2022, 01:25 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон отказался комментировать ЧП на Крымском мосту Пентагон заявил, что ему нечего добавить о взрыве на Крымском мосту

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Пентагон видел сообщение о взрыве на Крымском мосту, заявил РИА «Новости» представитель оборонного ведомства США. Но комментировать ситуацию в министерстве отказались.

«Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации», — заявил собеседник агентства.

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Представитель Пентагона подчеркнул, что украинцы «сражаются… и сами решают, как, когда и где им это делать».

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Железнодорожное движение по Крымскому мосту уже восстановлено. Первый пассажирский поезд проехал по мосту после взрыва. Состав следовал по маршруту Симферополь — Москва.

Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие несколько часов. Ремонтные работы будут вестись круглосуточно с максимальной загрузкой. Обследование повреждений планируется завершить в течение суток, для этого в воскресенье с утра начнут работать водолазы.

Объемы работ по ремонту Крымского моста после аварии определены. Уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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