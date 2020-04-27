Пентагон опубликовал видео с НЛО
Как сообщается в пресс-релизе ведомства, кадры были сняты в 2004 и 2015 годах экипажами боевых самолетов.
В ВМС США отметили, что три ролика ранее уже просочились в Сеть в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах». Ведомство ранее подтвердило их подлинность.
«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения публики относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — сказано в сообщении.
Минобороны подчеркнуло, что воздушное явление, которое можно наблюдать на видео, «по-прежнему характеризуется как неопознанное».
Ранее жители Северной Осетии заметили в ночном небе светящиеся объекты. Они приняли их за НЛО, но все оказалось гораздо проще. Вспышки создавали спутники связи Starlink.