Пентагон опубликовал видео с НЛО

Минобороны США официально опубликовало видеозаписи истребителей Военно-мосрских сил США, запечатлевших некое «воздушное явление». Американские власти характеризуют их как «неопознанное».

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, кадры были сняты в 2004 и 2015 годах экипажами боевых самолетов.

В ВМС США отметили, что три ролика ранее уже просочились в Сеть в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах». Ведомство ранее подтвердило их подлинность.

«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения публики относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — сказано в сообщении.

Минобороны подчеркнуло, что воздушное явление, которое можно наблюдать на видео, «по-прежнему характеризуется как неопознанное».

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