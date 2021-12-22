Пентагон опроверг заявление Шойгу о подготовке американцами провокации с химоружием в Донбассе

Заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о подготовке наемниками США провокации с химоружием в Донбассе в Пентагоне назвали «не соответствующим действительности».

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал ситуацию в беседе с журналистами. Его слова привело РИА «Новости».

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

Кирби отметил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин не беседовал с российским коллегой «на фоне обострения напряженности вокруг Украины».

О планах США устроить провокацию в Донбассе Сергей Шойгу рассказал на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ. На юго-востоке Украины, по его словам, присутствуют более 120 сотрудников частных военных компаний.

Они обустраивают огневые точки в жилых домах и социально значимых объектах и учат украинских военных активным боевым действиям для спецопераций. В регион, подчеркнул министр, доставили резервы неустановленного химического компонента.