Пентагон опроверг свое участие в принятии решений о цели атак Украины

Высокопоставленный представитель Пентагона на спецбрифинге заявил, что Соединенные Штаты не указывают Киеву, как вести боевые действия и не определяют цели для атак. Его слова привело РИА «Новости».

«Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — сообщил представитель оборонного ведомства США.

США представляет Украине «средства обороны», однако непосредственно цели для ударов определяют киевские власти, подчеркнул американский военный.

Представитель Пентагона также заявил, что Украина не могла быть заинтересована в обстрелах Запорожской атомной электростанции и причинении вреда работоспособности АЭС.

«Это попросту не имело бы смысла», — указал высокопоставленный военный чиновник.

Пентагон ранее подтвердил выделение Украине военной помощи на миллиард долларов. В пакет войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, ЗРК NASAMS и комплексы Javelin. Украина также получит «сотни противотанковых систем AT4», 50 бронированных медицинских автомобилей и медицинские принадлежности.