Пентагон опроверг сообщения о сокращении военной помощи Украине | 360°

Мир 16 октября 2022, 04:40 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон опроверг сообщения о сокращении военной помощи Украине Представитель Пентагона Райдер опроверг сообщения о сокращении военной помощи Украине Wikipedia

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Американские власти продолжат поддерживать Украину и поставлять ей вооружение. Так официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ответил на недавние сообщения о сокращении военной помощи украинской стороне.

«Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя», — написал Райдер в Twitter.

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Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что скоро США придется резко снизить количество поставляемого Украине оружия. В качестве причины он назвал опустошение военных складов страны. По его информации, у американцев становится все меньше установок HIMARS, гаубиц M777 и комплексов Javelin.

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Пока власти США продолжают выделять деньги на поддержку ВСУ. Президент страны Джо Байден поручил направить на эти цели725 миллионов долларов. Эту сумма пойдет на боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, уточнили в Пентагоне. Также Украина получит противотанковые орудия, транспортные средства и патроны.

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