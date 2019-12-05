  • Пентагон опроверг переброску 14 тысяч военных на Ближний Восток

    05 декабря 2019, 07:38

    Александра Ломейко

    СМИ рассказали о намерении США отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих, десятки кораблей и другую военную технику. В Пентагоне эту информацию опровергли.

    Пресс-секретарь американского ведомства Алисса Фарах назвала в Twitter приведенные газетой The Wall Street Journal данные неверными.

    «Для ясности: сообщение неверное. США не рассматривают возможность отправки 14 тысяч дополнительных войск на Ближний Восток», — написала Фарах.

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    Ранее СМИ рассказали, что в администрации президента Дональда Трампа допустили наращивание военного присутствия на указанной территории. Военных якобы хотят перебросить в целях противодействия Ирану.

    По словам источников издания, Трамп уверен в необходимости противостоять угрозе, исходящей от Тегерана.

    Отношения между США и Ираном обострились в 2018 году. В мае Дональд Трамп решил разорвать ядерное соглашение с Тегераном и снова обложить страну санкциями. Исламская республика, уверял он, нарушила положения СВПД. Власти Ирана назвали позицию Вашингтона незаконной и не имеющей под собой оснований.