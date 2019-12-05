Пентагон опроверг переброску 14 тысяч военных на Ближний Восток

СМИ рассказали о намерении США отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих, десятки кораблей и другую военную технику. В Пентагоне эту информацию опровергли.

Пресс-секретарь американского ведомства Алисса Фарах назвала в Twitter приведенные газетой The Wall Street Journal данные неверными.

«Для ясности: сообщение неверное. США не рассматривают возможность отправки 14 тысяч дополнительных войск на Ближний Восток», — написала Фарах.

Иран хочет потребовать от США компенсации в размере $130 млрд Подробнее

Ранее СМИ рассказали, что в администрации президента Дональда Трампа допустили наращивание военного присутствия на указанной территории. Военных якобы хотят перебросить в целях противодействия Ирану.

По словам источников издания, Трамп уверен в необходимости противостоять угрозе, исходящей от Тегерана.

Отношения между США и Ираном обострились в 2018 году. В мае Дональд Трамп решил разорвать ядерное соглашение с Тегераном и снова обложить страну санкциями. Исламская республика, уверял он, нарушила положения СВПД. Власти Ирана назвали позицию Вашингтона незаконной и не имеющей под собой оснований.