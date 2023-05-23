Мир 23 мая 2023, 21:54 Пентагон опроверг начало подготовки украинских летчиков к полетам на F-16 Пентагон: обучение украинских пилотов полетам на F-16 начнется в ближайшие месяцы United States Air Force

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Министерство обороны США не подтвердило информацию о начале подготовки украинских летчиков к использованию истребителей F-16. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, написал ТАСС.

По его словам, подготовка начнется «в ближайшие недели или месяцы». Также он не уточнил, получит ли Украина самолеты до конца 2023 года.

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При этом официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ранее назвал поставку Украине американских истребителей F-16 приоритетом для Соединенных Штатов. При этом он не стал озвучивать точную дату предоставления боевых самолетов ВСУ.

Американский президент Джо Байден 21 мая заявил, что передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому о планах стран Запада по подготовке украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16 и других военных самолетов. Президент Украины поблагодарил лидера США за оказанную финансовую помощь, которая уже составила 37 миллиардов долларов.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран уже начали готовить украинских пилотов к полетам на американских истребителях F-16. По его словам, одним из таких государств стала Польша.