Мир 21 октября 2022, 04:58 Пентагон оплатит поездки сотрудников в другие штаты для абортов — СМИ Politico: Пентагон оплатит служащим поездку в другие штаты для абортов Публичное достояние

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Поездки военнослужащих для проведения абортов в другие штаты компенсирует Пентагон. Об этом говорится в памятках, распространяемых главой ведомства Ллойдом Остином, сообщило издание Politico.

«Пентагон оплатит служащим поездку для проведения абортов. Глава ведомства Ллойд Остин установил льготы на поездки, чтобы обеспечить военнослужащих и их иждивенцев доступом к репродуктивной медицине», — говорится в материале.

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Такое решение министр обороны принял после вердикта Верховного суда, отменившего положение о конституционности права женщин на аборты. Процедуру признали незаконной в некоторых штатах страны. Остин признал, что многие военнослужащие будут вынуждены выезжать в другие штаты для получения «репродуктивной помощи», и это может привести к проблемам с боеготовностью американской армии.

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Активистка движения за аборты на приеме у президента США поразила Джо Байдена предложением стерилизовать всех мужчин в стране, чтобы женщины не беременели. Глава государства выглядел растерянным и немного напуганным предложением посетительницы.