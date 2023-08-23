Мир 23 августа 2023, 07:46 Пентагон обвинил Россию в стремлении нарушить работу Starlink на Украине Генерал Салтцмен: Россия пытается помешать работе Starlink на Украине Starlink

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Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что российские военные пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на украинской территории. Такое заявление он сделал в интервью газете The Washington Post.

По его словам, Штаты хотят вывезти на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников, это нужно для деятельности американских военных. По предварительным расчетам, общее число аппаратов составит одну тысячу. Генерал считает, что при наличии большого количества спутников возрастает риск ущерба для них. Он будет «гораздо более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания».

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Салтцмен отметил, что американцы «видят такой эффект с группировкой [спутников] Starlink на Украине». По его мнению, «россияне пытаются ее глушить». Военный сказал, что эти действия российских сил якобы неуспешны.

Генерал раскрыл, что на базе Питерсон в Колорадо в августе на службу заступило новое подразделение Космических сил США. Его задача — оценить характеристики космических аппаратов других государств, их потенциал и предназначение.