Пентагон объявил о ликвидации двух главарей ИГ* в Афганистане

При авиаударах США в Афганистане были уничтожены два главаря «Исламского государства»*, еще один террорист ИГ* был ранен. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщило РИА «Новости».

Потерь среди мирного населения в результате ударов нет, заявили в Минобороны США. Из Афганистана уже эвакуировали 5,4 тысячи граждан США.

Американские военные все еще планируют завершить операцию по эвакуации из Афганистана до 31 августа. При этом ситуация в Кабуле становится все менее безопасной. США постоянно отслеживают новые угрозы и следят за ситуацией в режиме реального времени, заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в Пентагоне заявили о ликвидации одного боевика ИГ* в Афганистане.

Воздушная операция с применением беспилотников стала ответом на взрывы в Кабуле, которые унесли жизни более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. США заявили, что за атаку на кабульский аэропорт несет ответственность группировка «Исламское государство в Хорасане»**, которая является ячейкой ИГ*, действующей на территории Афганистана и Пакистана.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Исламское государство в Хорасане» — террористическая организация, запрещенная в РФ.