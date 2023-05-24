Мир 24 мая 2023, 02:17 Пентагон объяснил появление бомбардировщиков США на границе с Россией Пентагон назвал профессиональными действия В-1 США и истребителей ВВС РФ piqsels

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Полет американских бомбардировщиков В-1 в небе над Балтийским морем на границе с Россией вели в рамках учений. Взаимодействие с истребителями ВВС РФ было профессиональным, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщило РИА «Новости».

«В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — сказал он.

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По словам Райдера, бомбардировщики оказались в небе якобы в рамках учений, которые проводят в Европе.

Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил в Telegram-канале, что истребитель Су-27 подняли в воздух для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-1В американских ВВС. Воздушные цели идентифицировали как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС СШ А. Нарушения границ в небе над Балтийским морем допущено не было.

Ранее Минобороны РФ сообщило об обнаружении иностранных самолетов 15 мая над акваторией Балтийского моря. Они приближались к российским границам. Воздушные цели идентифицировали как самолет патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.