Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди мирных жителей
Пентагон объяснил отсутствие наказаний военных за гражданские жертвы законами войн
США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения при ракетных ударах, поскольку это происходит без злого умысла и в связи с действием закона войны. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».
«Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* на основе имеющейся информации», — сказал Кирби.
Таким образом он ответил на вопрос, касающийся расследования удара США в Сирии в 2019 году. Тогда в результате атаки погибли гражданские лица. По словам Кирби, расследовать происшествие был назначен человек, никак не связанный операцией, потому в министерстве обороны уверены в его выводах. В частности, расследование установило, что военные не действовали злонамеренно.
«Что касается ответственности — это война, это бой», — подчеркнул Кирби.
По его словам, военные могли бы понести ответственность, если бы удалось найти доказательства нарушений закона войны с их стороны. В ином случае привлекать к ответственности тех, кто выполняет свою миссию в соответствии с законами, не следует.
* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.