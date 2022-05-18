Пентагон объяснил, почему военных не наказывают за жертвы среди мирных жителей

США не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения при ракетных ударах, поскольку это происходит без злого умысла и в связи с действием закона войны. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

«Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* на основе имеющейся информации», — сказал Кирби.

Таким образом он ответил на вопрос, касающийся расследования удара США в Сирии в 2019 году. Тогда в результате атаки погибли гражданские лица. По словам Кирби, расследовать происшествие был назначен человек, никак не связанный операцией, потому в министерстве обороны уверены в его выводах. В частности, расследование установило, что военные не действовали злонамеренно.

«Что касается ответственности — это война, это бой», — подчеркнул Кирби.

По его словам, военные могли бы понести ответственность, если бы удалось найти доказательства нарушений закона войны с их стороны. В ином случае привлекать к ответственности тех, кто выполняет свою миссию в соответствии с законами, не следует.

* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.