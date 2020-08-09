Пентагон объяснил переброску войск в Европе ближе к российской границе

США передислоцируют часть своих войск из Германии в Италию и Бельгию и усилят военное присутствие в Польше. Американский контингент в этой восточноевропейской стране пополнится тысячей военнослужащих. Это необходимо, чтобы «сдерживать Россию».

«Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию — прим. ред.)», — заявил во время интервью глава Пентагона Марк Эспер. Он добавил, что решение военного ведомства Соединенных Штатов о передислокации войск большинство союзников назвали «хорошим шагом», пишет Ura.ru.

Сенатор Алексей Пушков назвал провокацией американские войска у российских границ. По его мнению, передислокация военнослужащих США на восток Европы нарушит основополагающий акт Россия — НАТО, который приняли в 1997 году.

Ранее американские сенаторы внесли новый законопроект по оказанию финансовой помощи Украине. Согласно документу, Киеву будут каждый год выделять 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на оружие. Сейчас Украина получает от Соединенных Штатов на военные цели на 50 миллионов долларов меньше.