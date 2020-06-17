Пентагон «обезопасит» космос от Китая и России

В ответ на «существенную угрозу» Китая и России Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе». Представитель Минобороны США Стивен Китэй подчеркнул, что Вашингтон пока опережает соперников. Однако существует серьезный риск, учитывая темпы развития их возможностей.

Стивен Китэй вновь обвинил Москву и Пекин в намерении разместить в космосе оружие против Вашингтона. Он сослался на заявление Госдепа трехлетней давности, в котором Россию обвинил в запуске некоего реактивного снаряда со спутника. Китай напомнил о сообщении командующего Космическими силами США Джона Рэймонда, заподозрившего Москву в развитии средств радиоэлектронного подавления американских спутников.

«Наша политика и стратегия учитывают многочисленные разработки наших соперников по борьбе со спутниками. Мы делаем акцент на гарантиях (выполнения) космических миссий, устойчивости, сдерживании агрессии против США, включая против наших комических систем и систем наших союзников и партнеров», — цитирует Китэя РИА «Новости».

Агентство со ссылкой на Белый дом сообщило о том, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи. В тексте уведомления сказано, что Пхеньян все еще представляет чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Впервые запретительные меры в отношении Северной Кореи были введены в 2008 году.

После успешного пилотируемого запуска Crew Dragon в Роскосмосе и NASA допустили возможность полетов российских космонавтов на американских кораблях, а астронавтов США — на российских челноках.