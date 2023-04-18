18 апреля 2023, 03:34
Пентагон обеспокоился возможностью применения американского оружия для ударов по России
Пентагон: США обеспокоены возможным применением американского оружия для ударов по России
Пентагон выразил обеспокоенность возможным применением американского оружия для ударов по территории России. США не заинтересованы в том, чтобы напрямую вступать в конфликт на Украине, заявил в интервью журналу Foreign Policy заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.
«Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России», — заявил замминистра обороны.
Реклама
Каль добавил, что несмотря на активную поддержку Украины, США не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт, который может перерасти в третью мировую войну. Мнение, что Соединенные Штаты «сдерживаются по большому числу вопросов из-за опасения эскалации», политик назвал ошибочным.
Политика Запада построена на вранье, отсутствие реакции на теракт в Брянской области это доказало. После проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области западные власти не сделали никаких официальных заявлений.
США
Пентагон
Реклама
Реклама