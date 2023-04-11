Мир 11 апреля 2023, 01:02 Пентагон обеспокоился плачевным состоянием украинской ПВО в пользу России NYT: Россия воспользуется истощением украинской ПВО и переломит конфликт в свою пользу Pxhere

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Газета The New York Times опубликовала статью со ссылкой на очередные секретные документы Пентагона. По данным издания, ведомство всерьез обеспокоено плачевным состояние украинской системы ПВО.

В частности, речь идет о количестве боеприпасов, без которых ПВО будет полностью истощена. Это дает огромные преимущества России, которая при помощи ВКС может переломить конфликт в свою пользу. Официальные лица в Вашингтоне уверены, что в случае уничтожения украинской ПВО российские истребители получат безграничную свободу и начнут наносить удары по позициям ВСУ.

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Исчерпание запаса зенитных ракет советских времен у ВСУ предсказуемо, отмечает издание. Снаряды для «Буков» и С-300 производились еще в РСФСР. Аналоги боеприпасов для С-300 есть только у Китая. Для «Буков» можно использовать ракеты на основе AIM-7 Sparrow, но это требует доработок, отвода установок в тыл и определенного времени.

У ВСУ остаются надежды только на Запад, но по объемам их нужно намного больше, чем обещано, чтобы прикрыть площади.

Ранее военный эксперт Крис Осборн заявил, что ВСУ не смогут удерживать территории — для этого у них недостаточно тяжелой бронетехники.