Пентагон не увидел угрозы восточному флангу НАТО со стороны России

Никаких угроз, исходящих от России на восточном фланге, для НАТО в данный момент нет. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам официального представителя оборонного ведомства, в данный момент действия России по наращиванию сил на восточном фланге НАТО не несут никакой угрозы.

«Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет», — заявил он на брифинге.

Кроме того, Вашингтон, как отметил Кирби, точно не знает о планах, которые президент РФ Владимир Путин строит в отношении войны в Донбассе. Несмотря на это, Пентагон призывает Кремль «вернуться к дипломатии».

Недавно американский президент Джо Байден назвал Германию ближайшей союзницей США. По словам американского лидера Берлин и Вашингтон объединяют одинаковые взгляды на проводимую в отношении России политику. Также страны вместе продвигают «стабильность на Западных Балканах» и решают «вызовы, которые предоставляет Китай».