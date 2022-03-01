Пентагон не увидел признаков участия белорусских военных в спецоперации РФ

В США заявили, что не видят признаков отправки войск Белоруссии на Украину. Подтверждений этому, подчеркнул Пентагон, нет.

Официальный представитель штаб-квартиры американского Минобороны Джон Кирби выступил с подобным заявлением перед журналистами. Его слова привели «Известия».

«Нет подтверждений тому, что белорусские войска входят на Украину», — подчеркнул Кирби.

Великобритания 1 марта объявила о новых санкциях, которые коснулись четырех физических и двух юридических лиц в Белоруссии. Меры британцы приняли якобы из-за оказания белорусской стороной помощи России в проведении спецоперации.

Персональные ограничения коснулись замминистра обороны Белоруссии Андрея Жука, Андрея Бурдыко и Сергея Симоненко, а также начальника белорусского Генштаба ВС Виктора Гулевича.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО Белоруссии приведут в готовность, чтобы не дать ударить в спину российским войскам. Страна, подчеркнул он, не собирается участвовать в российской спецоперации.