Мир 16 августа 2023, 21:10 Пентагон не станет раскрывать данные о характеристиках кассетных бомб РИА «Новости»

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Пентагон не будет обнародовать данные исследований о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов. Американские власти решили засекретить документы о результатах использования оружия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США Чарли Дитц. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы ценим экспертную оценку вне ведомства <…>. Минобороны стремится к тому, чтобы его действия и решения основывались на наилучших доступных данных», — указал Дитц.

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Так представитель Министерства обороны США ответил на вопрос журналистов о том, будет ли ведомство раскрывать результаты исследования коэффициента неразорвавшихся кассетных снарядов для сторонних экспертов.

США отправили на Украину кассетные боеприпасы в начале июля. Советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан отмечал, что решение о поставке этого оружия приняли после получения гарантий со стороны киевского режима не использовать снаряды против мирного населения.

Однако врио главы ДНР Денис Пушилин раскритиковал данное заявление. Он указал, что украинское командование многократно нарушало международные правила ведения боевых действий. Впервые ВСУ использовали кассетные боеприпасы для обстрела Донецка 5 августа.