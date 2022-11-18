Мир 18 ноября 2022, 05:29 Пентагон не смогло отчитаться перед аудиторами за большую часть активов The Hill: Пентагон не смог отчитаться за 61% активов в ходе аудиторской проверки РИА «Новости»

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Аудиторская проверка бумаг Минобороны США выявила, что ведомство не может предоставить отчет по 61% активов. Об этом написало издание The Hill, освещающее выборы, внутреннюю политику и деятельность Конгресса США.

Первая бухгалтерская проверка началась в 2017 году и сразу же провалилась. В последующие годы аудиторы пытались собрать все бумаги ведомства, но безуспешно. Минобороны США не располагает отчетностью по вооружению, в том числе по самолетам, кораблям и почти 5000 тысячам объектов, расположенных в разных странах мира.

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На фоне поставок оружия Украине в США осознали важность правильного подсчета запасов. По словам отвечающего за финансовые вопросы заместителя министра обороны Майкла Маккорда, это стало «очень поучительным моментом».

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Ранее получившие в Палате представителей республиканцы потребовали от госсекретаря Блинкена отчитаться о возможных финансовых связях демократов с властями Украины.