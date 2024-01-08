Мир 08 января 2024, 11:44 Пентагон не смог назвать дату выписки Остина из больницы Пентагон сообщил, что дата выписки Ллойда Остина из больницы неизвестна piqsels

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Глава Пентагона Ллойд Остин все еще лежит в больнице. Как рассказали в оборонном ведомстве США, пока неизвестно, когда его выпишут.

Сейчас за 70-летним Остином наблюдают врачи Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в Мэриленде.

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«На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки», — заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отметив, что глава ведомства выздоравливает.

Дальнейшая информация о состоянии Остина появится позднее.

Также Райдер подтвердил сообщение Politico, согласно которому глава Минобороны США разговаривал с президентом Джо Байденом, но он не уточнил деталей их диалога. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ллойда Остина госпитализировали 1 января с осложнениями после медицинской процедуры. По данным американских СМИ, он несколько дней лежал в отделении интенсивной терапии, пока его обязанности исполняла заместитель Кэтлин Хикс.

Пентагон три дня не информировал Белый дом о госпитализации Остина. Это известие шокировало советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.