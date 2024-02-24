Мир 24 февраля 2024, 14:26 Пентагон не смог доказать обвинения в делах о поставках оружия Украине Bloomberg: в США возбудили более 50 уголовных дел из-за помощи Украине Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что его следователи возбудили более 50 дел, связанных с помощью Украине. Расследования касаются мошенничества при закупках и поставках техники, но пока никакие обвинения не доказаны, сообщило агентство Bloomberg.

«Расследования, находящиеся на разных стадиях, рассматривают такие вопросы, как мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование средств», — написали авторы материала.

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В ходе проверок нашли, например, неполные декларации на грузы, направляемые в Украину через Польшу. Сторч признался, что пока не удалось обосновать обвинения, но ситуация в будущем может измениться. Вероятно, добавил он, будут новые расследования о перенаправлении американского оборудования.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел зарубежную военную технику, захваченную в качестве трофеев в зоне спецоперации. Генералу указали на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 из США,