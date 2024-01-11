Мир 11 января 2024, 20:53 Пентагон не следил за поставками оружия ВСУ должным образом Генинспектор Пентагона Сторч: США плохо следили за поставками оружия ВСУ РИА «Новости»

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Пентагон не следил за поставками оружия Украине должным образом. Более 50% общего объема осталось неучтенным, заявил генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч. Его слова привела газета The New York Times.

После начала спецоперации Пентагон улучшил надзор за использованием переданных ВСУ вооружений, но ведомство не в полной мере выполняло требования мониторинга. Неучтенными остаются боеприпасы на сумму около миллиарда долларов.

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Ситуация по контролю осложняется тем, что Пентагон не вел инвентарных описей оружия. Работу инспекторов затруднили ограничения на их передвижения по Украине и нехватка персонала на местах. Пока не удалось установить, имели ли место случаи перепродажи или перераспределения американской помощи.

Российские военнослужащие 11 января поразили два украинских склада с боеприпасами и более 100 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Также ВС РФ перехватили реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS.