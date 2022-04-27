Пентагон не признал, что за конфликтом на Украине стоит борьба НАТО против России. Речь об этом зашла на встрече главы ведомства Ллойда Остина с журналистами, сообщило РИА «Новости».

Корреспондент Fox News обратила внимание на противоречие в словах шефа Пентагона Ллойда Остина о поддержке Украины оружием. Он заявил, что целью США является ослабление России. Женщина попросила расширить это высказывание и уточнить, почему он не сказал «поражение».

«Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», — ответил глава Пентагона.

Он стал отрицать, что конфликт на Украине является скрытой борьбой НАТО против России.

Заявления Ллойда Остина раскритиковал в статье для American Thinker американский журналист Томас Лифсон. Он сравнил Украину с напильником, который сточит военный потенциал России, а сам будет уничтожен.

Эксперты не раз обвиняли США в скрытых мотивах при поддержке Украины. Китайские журналисты пришли к выводу, что американское правительство хочет таким образом поддержать военную промышленность и распространить влияние, а в посольстве России в США обвинили американцев в затягивании конфликта.