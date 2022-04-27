Пентагон не признал, что за конфликтом на Украине стоит борьба НАТО против России
Шеф Пентагона не признал, что за конфликтом на Украине стоит борьба НАТО против России
Пентагон не признал, что за конфликтом на Украине стоит борьба НАТО против России. Речь об этом зашла на встрече главы ведомства Ллойда Остина с журналистами, сообщило РИА «Новости».
Корреспондент Fox News обратила внимание на противоречие в словах шефа Пентагона Ллойда Остина о поддержке Украины оружием. Он заявил, что целью США является ослабление России. Женщина попросила расширить это высказывание и уточнить, почему он не сказал «поражение».
«Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», — ответил глава Пентагона.
Он стал отрицать, что конфликт на Украине является скрытой борьбой НАТО против России.
Заявления Ллойда Остина раскритиковал в статье для American Thinker американский журналист Томас Лифсон. Он сравнил Украину с напильником, который сточит военный потенциал России, а сам будет уничтожен.
Эксперты не раз обвиняли США в скрытых мотивах при поддержке Украины. Китайские журналисты пришли к выводу, что американское правительство хочет таким образом поддержать военную промышленность и распространить влияние, а в посольстве России в США обвинили американцев в затягивании конфликта.