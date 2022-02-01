Пентагон не подтвердил приказ о переброске войск в Европу

Военному руководству США не отдавали приказ о переброске войск в Европу. Им необходимо быть готовыми к развертыванию в более сжатые сроки.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что ситуация касается возможного решения НАТО о задействовании сил быстрого реагирования альянса. Трансляцию его брифинга ведомство вело в Facebook.

«Они (войска США — прим. ред.) не получали приказа о развертывании», — подчеркнул Кирби.

Соединенные Штаты, добавил он, ведут активный диалог с несколькими союзниками о возможностях американской стороны по укреплению их обороноспособности. Власти пока не приняли окончательное решение на этот счет.

Высказывание президента Джо Байдена о переброске войск США в ближайшее время в Восточную Европу и страны НАТО, по словам представителя Пентагона, могло касаться дополнительного контингента военных Соединенных Штатов для развертывания на основе договоренностей с конкретными государствами.

Американский лидер отмечал, что отправит «немного» войск на европейскую территорию.