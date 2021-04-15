Пентагон не объяснил отмену прохода своих кораблей в Черное море

Пентагон не стал комментировать информацию об отмене прохода двух военных американских кораблей через Босфор в Черное море. Туда они должны были войти 14–15 апреля.

«Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией в регионе. Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону», — заявили РИА «Новости» в Пентагоне.

Ранее в Министерство иностранных дел Турции поступило уведомление от Вашингтона о проходе двух военных кораблей через пролив Босфор в Черное море, где должны были находиться с 14–15 апреля до 4–5 мая. По данным турецкого телеканала NTV, речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook.

Ранее корабли Черноморского флота вышли в море для контрольной проверки за зимний период обучения. В артиллерийских стрельбах принимают участие фрегат «Адмирал Макаров», ракетный корабль «Самум», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», тральщик «Иван Голубец». В дальнейших учениях задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и силы противовоздушной обороны Черноморского флота.