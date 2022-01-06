Пентагон назвал запуск сверхзвуковой ракеты КНДР нарушением резолюции СБ ООН

Северная Корея нарушила ряд резолюций Совета Безопасности ООН, запустив сверхзвуковую ракету. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, Минобороны США пока не располагает подробной информацией об испытаниях ракеты в КНДР.

«Кроме того, что у нас есть все основания полагать, что это был запуск баллистической ракеты. Это, конечно же, является нарушением различных резолюций СБ ООН», — сказал пресс-секретарь Пентагона на брифинге. Цитату привела газета «Известия».

Ранее Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний сверхзвуковой ракеты. Снаряд пролетел 700 километров и точно поразил заданную цель. В ночь на 5 января Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске неизвестного снаряда со стороны КНДР.

Позже японская береговая охрана подтвердила сведения о попадании снаряда в воду. В Японии срочно созвали кризисный штаб канцелярии премьера государства. Как сообщил глава Минобороны страны Нобуо Киси, ракета не нанесла никакого ущерба японским кораблям.