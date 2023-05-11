Мир 11 мая 2023, 17:11 Пентагон назвал возможные сроки поставки танков Abrams на Украину Глава Пентагона: США рассчитывают поставить Украине танки Abrams в начале осени U.S. Department of Defense

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США делают все возможное, чтобы ускорить поставки танков Abrams на Украину, и рассчитывают передать эту бронетехнику в начале осени. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в сенате конгресса США, его процитировал ТАСС.

«В начале осени — таков наш прогноз», — отметил министр обороны США, говоря о сроках поставки танков Abrams на Украину.

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Ранее Пентагон передал танки Abrams Германии. Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер уточнил, что эту бронетехнику будут использовать исключительно для обучения украинских военнослужащих.

По словам представителя Пентагона, поставленные ФРГ танки не собираются применять в бою. К обучению украинских военных привлекли американских инструкторов.