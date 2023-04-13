13 апреля 2023, 22:07
Пентагон назвал утечку секретных данных намеренным преступлением
Пресс-секретарь Минобороны США Райдер: секретные данные Пентагона слили намеренно
Причастные к сливу секретных документов Пентагона намеренно сделали так, чтобы сведения оказались в открытом доступе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, его слова привел ТАСС.
«Хочу подчеркнуть, что это было преднамеренное преступное деяние в нарушение существующих процедур», — указал Райдер.
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Пресс-секретарь военного ведомства напомнил, что все имеющие дело с подобной информацией дают подписку о неразглашении.
Сведения о подозреваемом в утечке секретных данных в Пентагоне комментировать отказались.
«Вопрос относится к правоохранительным органам, и будет неуместно мне или кому-либо еще из Минобороны США комментировать это», — подчеркнул Райдер.
По поводу содержания попавших в Сеть секретных документов он тоже ничего говорить не стал, сославшись на политику ведомства в этом вопросе.
ФБР, сообщила The New York Times, уже задержала подозреваемого в сливе документов Пентагона. Им оказался 21-летний Джек Тейшейра. Он служит в ВВС Нацгвардии США.
США
Пентагон
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